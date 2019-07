Francia: Salvini, Macron fischiato a festa nazionale? Dispiace, ma importante è premiare Carola e attaccare me e italiani

- Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, pubblica su Facebook un video di protesta nei confronti del presidente francese e scrive: "Macron fischiato a Parigi durante la festa nazionale per la presa della Bastiglia. Come mi dispiace - ironizza -. Ma l’importante è premiare Carola e attaccare me e gli italiani". (Rin)