Ambiente: nel Ticino e nell'Olona il 'Big Jump' europeo per sensibilizzare su ecologia fiumi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decine di migliaia di persone si sono tuffate oggi in simultanea nei fiumi e nei laghi di tutta Europa per la sedicesima edizione del Big Jump, la campagna europea di European Rivers Network (ERN) ideata per reclamare la balneabilità di tutti i corsi d'acqua. In Italia l'iniziativa è coordinata da Legambiente, che in Lombardia ha chiamato a raccolta i volontari per tuffarsi nelle acque dell'Olona a Fagnano Olona, in provincia di Varese e del Ticino a Vigevano, in provincia di Pavia. “Anche per quest'anno – osserva in una nota Lorenzo Baio, settore acqua di Legambiente Lombardia – ci possiamo scordare, per molti fiumi o torrenti lombardi, di riuscire a raggiungere lo stato di qualità ‘buono’ come richiesto dalla Direttiva europea sulle Acque 2000/60. Nessuna grande notizia su questo fronte né, purtroppo, su quello degli interventi necessari al risanamento”. Secondo i dati presentati nel piano di tutela ed uso delle acque da Regione Lombardia - ricorda l’associazione ambientalista - solo il 27 per cento dei fiumi, il 53 per cento dei laghi e il 17 per cento dei corpi idrici sotterranei raggiungono attualmente l'obiettivo ‘buono’ richiesto dalla Direttiva. Tutti gli altri sono rimandati al 2021 o al 2027. In particolare risulta spesso ancora troppo opprimente la pressione derivante dalle acque trattate da depuratori con scarse prestazioni o rilasciate da scolmatori di piena che rilasciano acque non depurate anche in momenti di scarse precipitazioni. Troppi impianti, circa un quarto di quelli del bacino Lambro-Seveso-Olona, presentano non conformità negli scarichi rilasciati. È pertanto necessario e urgente un lavoro sistematico di adeguamento dei depuratori di tutto il bacino. (segue) (com)