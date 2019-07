Ambiente: nel Ticino e nell'Olona il 'Big Jump' europeo per sensibilizzare su ecologia fiumi (2)

- “Continuiamo a insistere che il fiume Olona sia una grande risorsa ecologica, fruitiva e paesaggistica – spiegano Flavio Castiglioni, coordinatore circoli Valle Olona e Valentina Minazzi presidente Legambiente Varese –. I laghi e i fiumi hanno bisogno di acqua pulita. Ce lo chiede da anni l'Europa, ma non solo, anche i cittadini incominciano a considerarlo un elemento prezioso e non qualcosa di indefinito ed incominciano ad amarlo ed apprezzarlo. Dopo l'intervento della magistratura che ha permesso di fare pulizia nel sistema idrico integrato della provincia di Varese, chiediamo ora alla politica di dimostrare che si può recuperare il tempo perso, bisogna far ripartire il gestore unico del servizio idrico integrato ‘Alfa’. È il momento del riscatto”. Se l’Olona, come i piccoli fiumi di pianura che attraversano aree profondamente urbanizzate, subisce la pressione antropica dal punto di vista dei rilasci, il fiume Ticino ha invece problemi soprattutto a ripristinare un equilibrio della sua portata capace di preservare il suo ruolo fondamentale di risorsa di biodiversità. “Il Lago Maggiore è in gran parte balneabile, il Ticino, suo emissario, non lo è lungo tutti i suoi 110 km di corso da Sesto Calende a Pavia – spiegano Claudio Spreafico del circolo di Turbigo e Roberto Vellata del coordinamento Salviamo il Ticino –. Colpa dei 73 depuratori presenti, molti dei quali mal funzionanti, che recapitano le loro acque direttamente o indirettamente nel fiume. Le due situazioni più critiche sono ancora quelle del sistema di depurazione e spagliamento del torrente Arno, del depuratore di Sant'Antonino e del Canale scolmatore di Nord Ovest – CSNO, che da anni attendono una soluzione”. (com)