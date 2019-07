Guatemala-Usa: domani Morales alla Casa Bianca, voci di un importante accordo migratorio

- Il presidente degli Stati uniti, Donald Trump, riceverà domani alla Casa Bianca il capo dello stato guatemalteco, Jimmy Morales, per un incontro sui temi migratori che sta scaldando il dibattito regionale. Fonti governative di entrambi i paesi, rilanciate dai media regionali, segnalano che il bilaterale potrebbe portare alla firma di un accordo che renda il Guatemala "terzo paese sicuro" per i richiedenti asilo in attesa di vedere evasa la loro richiesta negli usa. Uno strumento che di fatto riporterebbe legalmente oltre confine tutti quei cittadini che altrimenti si fermerebbero in territorio statunitense per l'intera durata del processo, mesi se non anni. Un accordo su cui stanno lavorando alacremente i due paesi, aveva detto Morales la settimana scorsa, portando diversi ex funzionari governativi del Guatemala a ricorrere preventivamente ai tribunali per cercare di bloccare l'iter. (segue) (Mec)