Guatemala-Usa: domani Morales alla Casa Bianca, voci di un importante accordo migratorio (2)

- Secondo alcune fonti, il Guatemala si impegnerebbe a evadere le richieste d'asilo dei centroamericani - in gran parte onduregni e salvadoregni - che dichiarassero di voler emigrare verso gli Usa attraversando il territorio messicano. Una versione più estrema del progetto, raccolta dal quotidiano "the New Yorker", gli Stati Uniti acquisirebbero il diritto a inviare in Guatemala qualsiasi richiedente asilo, anche non proveniente da uno dei cosiddetti paesi del "triangolo nord" centroamericano. Un "livello completamente nuovo" che secondo una fonte vicina ai negoziati rilanciata dalla testata Usa, permetterebbe di inviare in Guatemala anche chi "non ci ha mai messo piede". Il via libera del presidente Morales sarebbe legato a una promessa di una non meglio specificata "esenzione" per i migranti guatemaltechi. I contenuti dell'accordo, è la versione unanime delle varie ricostruzioni giornalistiche, sarebbero comunque ben più ambiziosi di quelli che Usa e Messico hanno raggiunto a inizio giugno per evitare l'apertura di un nuovo braccio di ferro commerciale. (Mec)