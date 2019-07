Algeria: 5 persone arrestate per pianificato "attacchi" durante le proteste di piazza

- L'esercito algerino ha arrestato cinque persone sospettate di aver pianificato "attacchi" contro le manifestazioni anti-governative in corso nel paese nordafricano dal 22 febbraio. Secondo il ministero della Difesa, i “terroristi” volevano colpire le “proteste pacifiche in diverse parti del paese". Gli arresti sono scattati in un raid "anti-terrorismo” nella regione di Batna, a sud-est della capitale Algeri. Migliaia di persone sono scese in piazza per il ventunesimo venerdì consecutivo lo scorso 12 luglio, nonostante gli arresti avvenuti la scorsa settimana, scandendo slogan contro il governo e chiedendo “uno Stato civile e non militare”. Le manifestazioni giungono in risposta alle dichiarazioni fatte lo scorso 10 luglio dal capo di Stato maggiore Ahmed Gaid Salah che durante un discorso presso il Centro nazionale militare ha dichiarato che lo slogan “uno Stato civile e non militare” è dettato “da ambienti ostili all’Algeria”. (Ala)