Cipro: presidente parlamento, non cederemo a "inaccettabili ricatti" di Ankara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica di Cipro non soccomberà agli "inaccettabili ricatti" della Turchia: questo il commento del presidente del parlamento cipriota Demetris Syllouris, in riferimento al sostegno di Ankara alla proposta della leadership turco cipriota per lo sfruttamento congiunto delle risorse energetiche dell'isola del Mediterraneo orientale da parte delle due comunità. Parlando durante una cerimonia religiosa nel paese di Peristerona, riferisce l'agenzia di stampa "Cna", Syllouris ha ricordato i cittadini greco ciprioti caduti durante "l'invasione" turca nel 1974. E' un dovere nei confronti delle persone scomparse cercare una soluzione alla questione cipriota, ha osservato il presidente del parlamento. Secondo Syllouris, la soluzione deve fondarsi sui principi europei e sui valori democratici. Quella del presidente del parlamento è una delle prime reazioni di Nicosia alla proposta lanciata ieri dal leader turco cipriota Mustafa Akinci. Il presidente cipriota Nicos Anastasiades ha confermato di aver ricevuto la proposta dal capo dell'ufficio del segretario generale Onu a Cipro, Sergiy Illarionov, e ha annunciato un incontro con i partiti politici per martedì 16 luglio. (segue) (Res)