Cipro: presidente parlamento, non cederemo a "inaccettabili ricatti" di Ankara (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri di Ankara Mevlut Cavusoglu ha affermato oggi che la Turchia continuerà le attività di esplorazione degli idrocarburi a largo dell'isola di Cipro fino a quando il governo di Nicosia non accetterà la proposta di sfruttamento congiunto delle risorse avanzata dalla comunità turco cipriota. A modo di vedere del capo della diplomazia di Ankara, la proposta del leader turco cipriota Mustafa Akinci contribuirebbe alla pace e alla stabilità nel Mediterraneo orientale. In un articolo per il quotidiano "Cyprus Post", Cavusoglu ha rimarcato che fino a quando i greco ciprioti non accetteranno la proposta di Akinci, la Turchia continuerà le sue attività nell'area in quando ciò rappresenta un diritto dei turco ciprioti. (segue) (Res)