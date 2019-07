Iran: Parigi, Londra e Berlino invitano a "fermare l'escalation delle tensioni"

- Francia, Regno Unito e Germania, i tre paesi firmatari europei dell'accordo nucleare iraniano del 2015, hanno chiesto oggi di "fermare l'escalation delle tensioni" e di "riprendere il dialogo". In una dichiarazione congiunta, i tre paesi hanno espresso preoccupazione per la possibilità che il Piano d'azione globale congiunto (Jpcoa, l'intesa per limitare e controllare il programma nucleare di Teheran) possa essere “annullato sotto la pressione delle sanzioni imposte dagli Stati Uniti e in seguito alla decisione dell'Iran di non applicare più le disposizioni principali dell'accordo”. Nel testo, diffuso dalla presidenza francese, i tre paesi si dicono “profondamente turbati” per i recenti attacchi nel Golfo Persico e per il deterioramento della situazione della sicurezza nella regione: “Crediamo che sia giunto il momento di agire in modo responsabile e di fermare l'aumento delle tensioni". (segue) (Res)