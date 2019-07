Roma: da mercoledì al via la rassegna "R-estate a Tor Bella - notti di cinema in piazza" (2)

- "L’iniziativa vuole dunque, anche attraverso il cinema, proporre una nuova fruizione di questo spazio pubblico, restituendolo alla sua funzionalità di luogo di incontro,socialità e condivisione in grado di restituiire ai cittadini fiducia nella legalità e nella bellezza", si legge ancora nella nota. La rassegna si aprirà il 17 luglio alle 21 con la proiezione del film "La profezia dell'armadillo" di Emanuele Scaringi. Proseguirà il 18 luglio con la proiezione del film "Piuma" di Roan Johnson e terminerà il 19 luglio in occasione del 27esimo anniversario della strage di via D’Amelio con la proiezione del film "Era d'estate" di Fiorella Infascelli. I film saranno presentati dagli attori e dai registi dei film in programmazione accompagnati nelle presentazioni da critici e giornalisti. (Com)