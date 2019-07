Flat tax: Gelmini (FI), su redditi incrementali? Salvini ha perso battaglia, no a vie di mezzo

- Il capogruppo dei deputati di Forza Italia, Mariastella Gelmini, in tema di Flat tax sui redditi incrementali, commenta su Twitter: "Cadono le braccia soltanto a leggere la proposta della Lega. Salvini ammetta che ha perso la battaglia. Le tasse - conclude - si tagliano oppure no, vie di mezzo non funzionano". (Rin)