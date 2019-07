Difesa: Ue esprime preoccupazione per Inf, Russia e Usa riducano loro arsenali (2)

- Tenendo presente il contesto di sicurezza serio e sempre più instabile, l'Ue sottolinea la necessità di preservare e promuovere ulteriormente i controlli generali sugli armamenti, i processi per il disarmo e la non proliferazione e chiede ulteriori progressi su tutti gli aspetti del disarmo e della non proliferazione per migliorare la sicurezza globale. Secondo l'Unione, la fattibilità e l'efficacia degli accordi sul controllo degli armamenti, sul disarmo e sulla non proliferazione richiedono che tali accordi siano pienamente rispettati e applicati. (segue) (Beb)