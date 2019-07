Difesa: Ue esprime preoccupazione per Inf, Russia e Usa riducano loro arsenali (3)

- "In tale contesto, sottolineiamo l'importanza del Trattato sulle forze nucleari a intervallo intermedio (Inf) che ha contribuito in modo significativo alla sicurezza europea e ad una più ampia sicurezza internazionale negli ultimi 30 anni. Quasi tremila missili con testate nucleari e convenzionali sono stati rimossi dal suolo europeo e distrutti in modo verificabile, costituendo un contributo tangibile, da parte dei due Stati dotati di armi nucleari con i più grandi arsenali, all'attuazione dei loro obblighi relativi al disarmo nell'ambito del Trattato di non proliferazione nucleare (Tnp)", si legge nella dichiarazione. (segue) (Beb)