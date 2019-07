Roma: olandese entra in fontana a piazza Navona per rubare monetine, per lui denuncia e daspo

Roma, 14 lug 15:07 - (Agenzia Nova) - All'alba di ieri, intorno alle 5 di ieri mattina, una pattuglia della Polizia locale di Roma Capitale del I Gruppo "ex Trevi", durante l'attività di controllo nella zona, ha sorpreso un uomo, un cittadino olandese di 36 anni, T.G., all'interno della fontana del Moro a piazza Navona per rubare le monetine presenti sul fondo della vasca. Alla vista degli agenti, l'uomo ha cercato, senza risultati, di nascondere la manciata di monete appena raccolte, che sono state sequestrate. Il 36enne è stato denunciato e nei suoi confronti sono state applicate anche le misure previste dal nuovo Regolamento di Polizia urbana: sanzioni per un totale di 550 euro e ordine di allontanamento. (Rer)