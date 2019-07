Roma: Ama offrirà sepoltura a neonata abbandonata nel Tevere, andrà al cimitero Laurentino

- Ama, d’intesa con l’amministrazione di Roma Capitale, offrirà una degna sepoltura alla neonata ritrovata senza vita nel Tevere lo scorso 6 luglio. Lo rende noto l'azienda capitolina in una nota. La piccola, non appena l’Autorità giudiziaria avrà terminato tutti i rilievi del caso, sarà sepolta presso il "campo bambini" del cimitero Laurentino. (Com)