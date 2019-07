Lega: De Petris (Leu), Salvini subito in Parlamento, ha mentito a Paese

- La senatrice di Liberi e uguali, Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto, in una nota dichiara: "Salvini deve immediatamente riferire in Parlamento sui suoi rapporti con Gianluca Savoini e sulle menzogne che ha sin qui raccontato. In merito ai suoi rapporti con Savoini - prosegue la presidente De Petris - il ministro degli Interni ha mentito a più riprese e sfacciatamente al Paese. E' stato sbugiardato da una marea di fotografie ed elementi inconfutabili e alla fine dallo stesso presidente del Consiglio. Un ministro e vicepremier che racconta fiumi di bugie è di per sé cosa gravissima e autorizza inoltre ogni tipo di sospetti sul suo ruolo nella torbida vicenda della trattativa intavolata da Savoini all'Hotel Metropol di Mosca". Per De Petris, "è evidente che, in mancanza di spiegazioni soddisfacenti, la permanenza di Salvini al governo diventerebbe un problema enorme". (Com)