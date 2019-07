Roma: Raggi, fine settimana di controlli per Pl con nuovo regolamento, grazie ad agenti

- "Proseguono anche nel fine settimana i controlli della Polizia locale di Roma Capitale per sanzionare chi non rispetta il codice della strada e il nuovo Regolamento di Polizia urbana. Nel weekend sono state circa 5.000 le verifiche eseguite dagli agenti in tutta la città, in particolare nelle zone della movida: dal Pigneto a Trastevere, da Testaccio a Ostiense, da piazza Bologna e piazzale delle Provincie a San Lorenzo fino a Campo de' Fiori e le principali piazze del centro storico". Lo ha affermato, in un post su Facebook, il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Sono stati controllati negozi, ristoranti e locali: 46 sono stati multati perché non hanno rispettato le regole anti-alcol, come stabilito dall'art. 28 del nuovo Regolamento di Polizia urbana - ha aggiunto la prima cittadina di Roma Capitale -. I vigili sono stati impegnati anche nei controlli per la sicurezza stradale. In totale sono state accertate 1.600 violazioni al codice della strada: 115 auto sono state rimosse per sosta selvaggia, 400 multe sono state elevate per eccesso di velocità mentre sono stati 200 gli alcol test eseguiti e due le patenti ritirate. Voglio ringraziare tutti gli agenti della Polizia locale di Roma per il prezioso lavoro che ogni giorno svolgono al servizio della città e dei cittadini", ha concluso Virginia Raggi. (Rer)