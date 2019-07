Rifiuti Roma: Codacons propone costituzione di massa in inchiesta su emergenza, "fino a 2mila euro a utente"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuova iniziativa legale del Codacons sul fronte dell’emergenza rifiuti a Roma. L’associazione avvia infatti a partire da oggi una costituzione di parte offesa di massa dinanzi la Procura della Repubblica per conto di tutti i cittadini romani danneggiati dalla mancata raccolta della spazzatura. Lo annuncia l'associazione dei consumatori in una nota. "Come noto nei giorni scorsi la magistratura capitolina ha aperto una formale indagine sul caos rifiuti a Roma, a seguito dell’esposto presentato dal Codacons per il rischio di epidemia e reati ambientali. La decisione della Procura permette ora a tutti i soggetti lesi dagli illeciti per cui si procede di inserirsi nell’inchiesta in quanto parti offese, e chiedere un equo risarcimento nel caso in cui si arrivi a processo", si legge nella nota. "Per tale motivo il Codacons lancia oggi una costituzione di massa di tutti i cittadini residenti a Roma, che possono scaricare dal sito dell’associazione il modulo da presentare alla Procura per inserirsi in qualità di parte offesa nell’inchiesta penale e avviare l’iter per richiedere fino a 2mila euro di risarcimento ad utente, in relazione al danno ambientale e sanitario legato alla mancata raccolta dei rifiuti e per il degrado subito nonostante il pagamento della Tari", conclude il Codacons. (Com)