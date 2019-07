Milano: De Corato su aggressione metro, per centrosinistra più importante fare cassa che la sicurezza

- L’assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia, Riccardo De Corato, in una nota commenta l’ultima aggressione ai danni di un dipendente Atm, avvenuta sabato mattina sula linea verde della metropolitana: il lavoratore dell’azienda di trasporti, di 25 anni, dopo aver ricevuto dalla Centrale Operativa la segnalazione di uno sconosciuto ubriaco che stava dormendo in un vagone, lo ha individuato, svegliato e invitato a scendere. Questi ha reagito mordendolo al braccio destro, prima di scappare. “Da domani - commenta De Corato - diverse centinaia di migliaia di malviventi, che già ora non pagano il biglietto, proseguiranno a non pagarlo visto l'esoso aumento, mentre i milanesi continueranno a pagare regolarmente i loro viaggi, con il costo che lieviterà a 2 euro. Rimango stupefatto di come l’amministrazione di centrosinistra, a fronte dell'esoso aumento, non si interessi minimamente della sicurezza dei pendolari che ogni giorno utilizzano i mezzi Atm pagando regolarmente i loro spostamenti”. “Durante le nostre amministrazioni di centrodestra - rivendica l’ex vicesindaco di Milano - esattamente in 15 anni, non abbiamo mai aumentato il costo del biglietto e ci preoccupavamo in primis della sicurezza dei pendolari, grazie al ‘Nucleo di tutela trasporto pubblico’ che avevamo creato e che era composto da 50 vigili a loro volta coadiuvati nel metrò da poliziotti in pensione, durante le ore serali. Quando a Palazzo Marino governava il centrodestra, l'attuale assessore Maran faceva il consigliere comunale di opposizione e fece una proposta interessante, con la quale chiedeva che fossero messi dei tornelli davanti ai mezzi di superficie, prima di salire a bordo degli stessi. Perché, ora che è al governo della città il centrosinistra, tale proposta non è più stata attuata ed è finita nel totale dimenticatoio? Ci sono ancora centinaia di migliaia di evasori, soprattutto extracomunitari, che non pagano il biglietto dei mezzi Atm”. “L’aumento di domani - conclude De Corato - è l'ennesima dimostrazione che per il centrosinistra a Milano è più importante fare cassa piuttosto che garantire la massima sicurezza ai milanesi”. (com)