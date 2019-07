Grecia: domani premier Mitsotakis presiede riunione su immigrazione, presente anche Avramopoulos

- Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis presiederà domani una riunione con alcuni ministri di Atene, alla presenza del commissario Ue per gli Affari migratori e la cittadinanza Dimitris Avramopoulos. La riunione sarà dedicata a fare il punto sulla situazione dell'immigrazione nel paese. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa "Ana-Mpa", la riunione sarà preceduta da un colloquio bilaterale tra Mitsotakis e Avramopoulos alle 10, mentre in seguito si uniranno al confronto anche il ministro per la Protezione dei cittadini Michalis Chrisochoidis e il vice ministro per le Politiche migratorie George Koumoutsakos.(Gra)