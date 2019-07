Ecuador-Regno Unito: domani vertice ministeri Esteri, rilancio relazioni dopo caso Assange

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sir Alan Duncan, responsabile Americhe ed Europa del ministero degli Esteri del Regno Unito, si recherà domani, lunedì 15 luglio, in Ecuador. La missione, riferisce il ministero degli Esteri ecuadoriano, contribuirà a riportare le relazioni biliaterali "al più alto livello", dopo anni di difficoltà legate in primo luogo al caso di Julian Assange. Duncan ha tra le altre cose in agenda un incontro con il ministro degli Esteri del paese latino, José Valencia. L'agenda ufficiale dei lavori prevede colloqui su temi di commercio e investimenti, diritti umani, educazione e cultura e ambiente. Il bilaterale si chiuderà con una dichiarazione congiunta degli accordi stipulati. Nell'agosto de 2012 il governo ecuadoriano retto dall'allora presidente Rafael Correa decise di concedere l'asilo diplomatico ad Assange, offrendogli ospitalità presso la propria ambasciata a Londra. (segue) (Brb)