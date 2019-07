Ecuador-Regno Unito: domani vertice ministeri Esteri, rilancio relazioni dopo caso Assange (2)

- Il fondatore di Wikileaks era all'epoca agli arresti e in attesa di essere estradato in Svezia, dove avrebbe dovuto rispondere delle accuse di molestie sessuali. La vicenda creò diverse tensioni tra Londra e Quito, fino a quando - ad aprile - l'attuale presidente ecuadoriano Lenin Moreno non ha deciso di revocare l'asilo politico al cittadino australiano, oggi in attesa di essere estradato per gli Stati Uniti, dove lo attende un processo per le rivelazioni fatte dagli archivi segreti di diverse amministrazioni Usa. Lo scorso anno, lo stesso Valencia aveva ammesso che il dossier aveva avuto ripercussioni nei rapporti bilaterali, pur segnalando che le relazioni non sono mai arrivate al "punto zero" e che i due paesi hanno nel tempo mantenuto contatti di diverso genere. (Brb)