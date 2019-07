Francia: Renzi (Pd), auguri a cugini d'Oltrealpe, mentre Macron investe su spazio, noi presi da chi ha invitato Savoini

- Il senatore del Partito democratico, Matteo Renzi, su Facebook ricorda che oggi è festa nazionale in Francia. "Auguri ai nostri cugini d’Oltralpe: un tempo erano nostri alleati, ma da quando c’è Di Maio il governo italiano preferisce parlare con i gilet gialli che con Macron. E oggi da Parigi il presidente scommette sul futuro e rilancia sull’investimento francese per lo spazio: noi in Italia - ironizza - ci occupiamo di sapere chi ha invitato Savoini alla cena con Putin". (Rin)