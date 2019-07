Roma: controlli Polizia locale in aree movida, 46 sanzioni per violazioni regole anti-alcol

- Circa 5.000 le verifiche eseguite in varie zone della Capitale in questo ultimo weekend, con particolare attenzione alle aree dove si registra maggiore presenza di locali: Pigneto, Trastevere, Testaccio, Ostiense, piazza Bologna e piazzale delle Province, ma anche San Lorenzo, Campo de' Fiori e le principali piazze del centro storico. E' il lavoro degli agenti della Polizia locale di Roma Capitale in questo fine settimana, avviato applicando il nuovo regolamento di Polizia urbana. Sono state controllate attività commerciali, ristoranti e locali: 46 le sanzioni elevate nei confronti di esercenti ed avventori per mancata osservanza delle regole anti-alcol, come stabilito dall'art. 28 del nuovo regolamento. Mirati controlli anche nel territorio del VII Municipio dove, in una discoteca, gli agenti hanno scoperto la vendita di alcolici oltre l'orario consentito: l'attività è stata immediatamente interrotta e per il locale è scattata la multa di 350 euro. Accertamenti di natura amministrativa sono tuttora in corso. Nell'ambito degli interventi sulla sicurezza stradale, sono stati effettuati circa 200 alcol-test, ritirate due patenti e rilevate quasi 400 infrazioni per il mancato rispetto della velocità. In totale sono state accertate 1.600 violazioni al codice della strada e rimossi 115 veicoli per sosta d'intralcio. (Rer)