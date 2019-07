Sicurezza: Salvini, rilasciato aggressore a Cologno Spiaggia, urgente riforma giustizia

- Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, torna ad affermare su Twitter che "la riforma della Giustizia è sempre più urgente" e commenta un fatto di cronaca avvenuto a Cologno Spiaggia, una frazione sul mare di Abruzzi. "Picchia un benzinaio, che adesso rischia la vita, ma il giudice lo rilascia. Cosa bisogna fare in Italia per finire in galera?", si domanda il titolare del Viminale. (Rin)