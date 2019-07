Libia: presidente parlamento Egitto, “nessun paese può mettere a rischio la sicurezza del paese”

- L'Egitto non permetterà ad alcun paese di mettere a repentaglio la sicurezza della Libia. Lo ha detto il presidente del parlamento egiziano, Ali Abdel Al, citato dall'agenzia di stampa ufficiale “Mena”. Il Cairo ospita in questi giorni degli incontri tra parlamentari libici per cercare di riprendere il dialogo politico e raggiungere una soluzione pacifica al conflitto in corso a Tripoli costato oltre 1.000 morti. "L'Egitto non esiterà a fornire ai fratelli libici tutto il sostegno necessario per mantenere la sicurezza e l'ordine pubblico", ha aggiunto il presidente della Camera dei rappresentante egiziana. Questi sviluppi avvengono nel contesto dello “stallo militare” a Tripoli e dintorni dopo l’offensiva lanciata il 4 aprile dal generale Khalifa Haftar, uomo forte della Cirenaica sostenuto da Egitto ed Emirati Arabi Uniti, contro il Governo di accordo nazionale (Gna) fedele al capo del Consiglio presidenziale della Libia, Fayez al Sarraj. L'Egitto e il generale Haftar accusano la Turchia di aver fornito sostegno militare alle milizie di Tripoli. Da parte sua, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha definito il generale Haftar come “un pirata”, spiegando che il suo paese sostiene il governo riconosciuto dalle Nazioni Unite. Le tensioni tra Ankara e Bengasi hanno raggiunto il loro massimo negli ultimi giorni dopo la detenzione da parte dell’Lna di sei cittadini turchi, in seguito rilasciati. (Cae)