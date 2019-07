Savona: Valente (M5s) su femminicidio, vicinanza a famiglia Deborah Ballesio, fermare subito l'uomo

- Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Simone Valente, del Movimento cinque stelle, scrive in una nota: "Voglio esprimere tutta la mia vicinanza e il mio cordoglio alla famiglia di Deborah Ballesio, vittima ieri sera di femminicidio ad opera dell'ex compagno. Un fatto terribile e vigliacco - aggiunge - che ha scosso l'intera comunità di Savona e che per l'ennesima volta vede morire una donna per colpa della violenza indicibile di un uomo che durante la sparatoria ha gravemente ferito altre due donne e una bimba. Ora la priorità per tutti deve essere fermare il responsabile e consegnarlo immediatamente alla giustizia. Sono sicuro - conclude - che gli inquirenti stiano già facendo tutto il possibile per trovare al più presto chi ha spezzato la vita di Deborah così barbaramente". (Com)