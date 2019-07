Flat tax: Meloni, governo ascolta proposta Fd'I di tassa piatta al 15 per cento su redditi incrementali

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, commenta su Facebook: "Era ora. Pare che finalmente il governo abbia deciso di ascoltare Fratelli d'Italia e stia ragionando sulla Flat tax al 15 per cento sui redditi incrementali. La storica proposta di Fratelli d'Italia - spiega - prevede una tassa piatta applicata solo a quanto dichiarato in più rispetto all'anno precedente: fa emergere il sommerso, non pesa sulle casse dello Stato e incentiva a lavorare e produrre di più. Una volta estesa la base imponibile della nazione, la Flat tax potrebbe poi essere estesa all’intero reddito di famiglie e imprese. Se la maggioranza ci avesse dato retta già più un anno fa, oggi saremmo alla seconda fase. Comunque - conclude - meglio tardi che mai. Speriamo che finalmente si passi dalle parole ai fatti". (Rin)