Lega: Zingaretti, vicenda Salvini si aggrava, governo riferisca in Parlamento

- Il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, scrive su Facebook che "la vicende che riguardano il ministro dell'Interno Salvini diventano ogni ora più gravi. L'ultima nota di palazzo Chigi che smentisce le sue dichiarazioni aggrava ancora di più la situazione". Il leader dem quindi annuncia: "Ho chiesto a nome del Partito democratico alla presidente Casellati e al presidente Fico un incontro urgente per garantire che nelle sedi parlamentari ci sia immediatamente la possibilità di ascoltare il governo su quanto sta accadendo. Ci vuole trasparenza assoluta e non permetteremo mai - aggiunge - che il Parlamento sia tenuto all'oscuro di fatti di enorme gravità per la sicurezza, l'autonomia e la collocazione internazionale dell'Italia". (Rin)