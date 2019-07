Fisco: Brunetta (FI), Flat tax o salario minimo? E' battaglia con soldi Monopoli

- Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, sostiene in una nota: "Tra Lega e Movimento cinque stelle è iniziata la guerra sulla riforma fiscale da inserire nella prossima legge di Bilancio. Da una parte - spiega - la Flat tax sponsorizzata dalla Lega, dall'altra l'avversione dei Cinque stelle, che non la vogliono, preferendo indirizzare risorse preziose ad altre misure assistenzialiste come quella del salario minimo. Questa battaglia, tuttavia, è combattuta per accaparrarsi soldi del Monopoli, dal momento che risorse, per finanziare le due misure care ai due partiti di maggioranza, non ci sono". (Com)