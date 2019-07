Governo: Orlando (Pd), Lega-M5s nazionalisti contro la nazione

- Il vicesegretario del Partito democratico, Andrea Orlando, sulla vicenda Lega-fondi russsi e il convolgimento di Savoini parla su Facebook di "nazionalisti contro la nazione" e spiega: "Al di là del fatto in sé, tutt’altro che trascurabile, la vicenda Savoini porta alla luce l’ambiguità della politica internazionale della Lega e quindi del governo". Orlando quindi osserva: "Come molti altri movimenti nazionalisti europei,contro l’Unione europea la Lega ha cercato 'sponde' fuori dal nostro continente. Così ha mostrato simpatia prima per la Russia di Putin e poi,dopo la vittoria di Trump per la sua amministrazione. E' evidente - sottolinea l'ex guardasigilli - come questa contraddizione, una volta conquistato il governo sia diventata esplosiva anche per l’alleanza con un altro movimento sostanzialmente antieuropeo che si è mosso, seppure in modo meno esplicito, spinto dalle stesse esigenze come il Movimento cinque stelle". "Come se non bastasse - continua il vicesegretario dem - a questo paradosso si è aggiunta l’ambizione di instaurare rapporti privilegiati con i cinesi. Il risultato è che il nostro paese sta diventando inaffidabile per i suoi alleati tradizionali e per i nuovi interlocutori. Per una nazione vulnerabile come la nostra - conclude - è una condizione pericolosa che rischia di farci diventare il terreno più favorevole per incursioni politiche e soprattutto economiche di potenze straniere". (Rin)