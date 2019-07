Cina: Asian Infrastructure Investment Bank apre a tre nuovi paesi africani

- Benin, Gibuti e Ruanda entrano a far parte della Asian Infrastructure Investment Bank (Aiib), banca di sviluppo multilaterale promossa dalla Cina. La decisione è stata adottata all'unanimità dal board dei governatori dell'Aiib nel corso del quarto incontro annuale, che per la prima volta fuori dal continente asiatico, a Lussemburgo. I tre paesi africani, precisa "Global Times", diverranno membri a tutti gli effetti una volta che avranno soddisfatto i processi legali interni e depositato i primi capitali nell'istituto. Con i nuovi arrivati, saranno cento i paesi che aderiscono all'Aiib, istituto che "investe in infrastrutture sostenibili e altri settori produttivi", operativo dal gennaio 2016. (Cip)