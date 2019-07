Difesa: fonti, Israele riceverà oggi due nuovi caccia F-35

- L'aeronautica militare israeliana dovrebbe ricevere oggi due nuovi caccia multiruolo "stealth" di quinta generazione F-35I nuovi di zecca. La notizia, non ancora ufficiale, sta circolando sui siti web specializzati e sui profili social degli esperti del settore. I caccia serie 925 e 926 sarebbero infatti partiti dalla base aerea di Lajes, nelle Azzorre (Portogallo), e avrebbero già oltrepassato lo stretto di Gibilterra questa mattina insieme all'aereocisterna statunitense KC-10A (numero di serie 79-1947). La scorsa settimana, il premier israeliano Benjamin Netanyahu aveva affermato che "l'Iran sta minacciando la distruzione di Israele" e aveva avvertito che gli F35 israeliani "possono raggiungere qualsiasi parte del Medio Oriente, incluso l'Iran". I caccia prodotti dalla Lockheed Martin sono in grado di trasportare testate termonucleari B61 di ultima generazione. Si ritiene che il governo israeliano sia in possesso di decine di testate nucleari (tra le 80 e le 400, a seconda delle stime), anche se le autorità non hanno mai confermato (né smentito) queste informazioni. (Res)