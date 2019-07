Brasile-Argentina: Bolsonaro spera in conferma di Macri, "non voglio un altro Venezuela"

- Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro si augura che l'Argentina "non segua la linea del Venezuela" e possa confermare, magari tramite una nuova vittoria di Mauricio Macri alle presidenziali di ottobre, la scelta di scommettere sull'economia di mercato. Intervistato dal quotidiano "Clarin", Bolsonaro ha ricordato che il candidato di Cristina Kirchner, Alberto Fernandez, ha detto che avrebbe "rivisto" l'accordo tra Unione Europea e Mercosur. Una strada che "può creare problemi economici per il Brasile, l'Argentina, Brasile, l'Uruguay e il Paraguay. Siamo concentrati sull'economia. Un governo con un'economia debole non va avanti. Non voglio che l'Argentina segua la linea del Venezuela", ha detto il presidente ribadendo la sua "speranza" che Macri posso essere rieletto, o quantomeno che Cristina Kirchner "non torni al potere". Bolsonaro sarà in settimana a Santa Fé per partecipare al vertice dei capi di stato del Mercosur, occasione per assumere la presidenza ad interim del blocco.(Abu)