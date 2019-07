Sanità: Gallera, Regione non ha ancora richiesto trasformazione San Gerardo in Irccs

- Regione Lombardia non ha ancora formulato nessuna richiesta di trasformazione in IRCCS del San Gerardo. A farlo sapere in una nota è l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera, che definisce "incomprensibili e stupefacenti le dichiarazioni a mezzo stampa di una parte dell'opposizione", in base alle quali il ministro della Salute avrebbe espresso parere positivo sulla vicenda. "Il ministro Grillo - aggiunge l'assessore Gallera - prima di assicurare una risposta a un tema così importante come l'apertura di un nuovo IRCCS nel nostro Paese, affiderà certamente ai suoi Uffici un'attenta analisi della richiesta per valutare se sussistano i requisiti di carattere tecnico e scientifico. A maggior ragione, sono sicuro che il ministro non abbia potuto esprimere un parere senza che l'istituzione regionale abbia posto la domanda. La creazione di un IRCCS prevede l'attuazione e la verifica di una serie di adempimenti preliminari di natura amministrativa, giuridica e scientifica oltre alla determinazione delle eccellenze in cui si connoterà e configurerà l'attività dell'istituto stesso. In considerazione di quanto esposto, le dichiarazioni apparse sulla stampa da parte di un rappresentante dell'opposizione, appaiono come una forzatura politica e una fuga in avanti superficiale e ingiustificabile". (segue) (com)