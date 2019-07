Sanità: Gallera, Regione non ha ancora richiesto trasformazione San Gerardo in Irccs (2)

- L'assessore Gallera ripercorre inoltre il percorso intrapreso alcuni mesi fa, in ottemperanza ad una risoluzione del Consiglio regionale, per valutare una ridefinizione dei confini delle ASST del territorio di Monza e Brianza. "Abbiamo raccolto le osservazioni e le proposte di tutti gli stakeholder di riferimento - prosegue l'assessore - coinvolgendo i consiglieri regionali della zona con la massima trasparenza. Siamo consapevoli del valore e delle qualità del San Gerardo e siamo certi che l'ospedale monzese potrebbe avere tutte le caratteristiche per diventare un IRCCS. Tuttavia, nessuna decisione è stata ancora assunta in modo definitivo proprio perché l'opportunità di revisione degli assetti socio sanitari territoriali, prevista dalla legge 23/2015, deve avere la finalità di assicurare benefici reali per i cittadini e per le comunità locali. Le decisioni finali dovranno poi essere ufficializzate dalla Giunta e dal Consiglio regionale". "Nel rispetto di questi organi istituzionali - conclude l'assessore Gallera - ho convocato i consiglieri regionali del territorio per mercoledì 17 luglio. In quella occasione sarà formulata una proposta concreta, affinché possa essere ben valutata e successivamente sottoesposta al percorso istituzionale necessario". (com)