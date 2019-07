Siria: attacco contro gasdotto nella provincia di Homs

- Un sabotaggio compiuto da un gruppo non ancora identificato ha messo fuori uso un gasdotto nella provincia centrale siriana di Homs. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa ufficiale siriana “Sana”. I tecnici stanno lavorando per sistemare la condotta che collega i campi Shaer all'impianto di Ebla. Il gasdotto trasporta circa 2,5 milioni di metri cubi di gas verso le strutture di Ebla, dove viene trattato e distribuito alle centrali elettriche del paese. La “Sana” non ha precisato l'entità del danno né la natura dell'attacco. I militanti dello Stato islamico (Is) hanno controllato per breve tempo i campi di Shaer nel 2014 e nel 2016, prima che le forze governative li riprendessero dopo aspri scontri. Oggi gran parte dei giacimenti e delle infrastrutture petrolifere della Siria sono in mano alle forze guidate dagli Usa e dai curdi nell'est del paese. (Res)