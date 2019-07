Brasile: Bolsonaro vuole un "Mercosur 2.0", via ad accordi con Usa, Giappone, Sud Corea

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha detto che assieme al governo argentino lavora a un "Mercosur 2.0", che sappia ripetere il successo del negoziato concluso di recente con l'Unione europea. "Quando ero un semplice parlamentare ero contrario al Mercosur per la sua impostazione ideologica", ha detto il presidente brasiliano intervistato dal quotidiano argentino "Clarin". "Quando ho assunto la presidenza una delle persone con cui ho parlato è stato proprio il presidente Mauricio Macri e siamo arrivati alla conclusione che questa tendenza ideologica doveva finire, occorreva aprirsi al libero mercato e fare accordi con la maggior quantità possibile di aree nel mondo. Abbiamo parlato della possibilità di fare intese con Giappone, Corea del Sud e ora anche con gli Stati Uniti", ha detto. Bolsonaro sarà in settimana a Santa Fé per partecipare al vertice dei capi di stato del Mercosur, occasione per assumere la presidenza ad interim del blocco.(Abu)