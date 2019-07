Libia-Italia: ambasciatore Buccino a colloquio con ministro Esteri Siyala

- L'ambasciatore d'Italia a Tripoli, Giuseppe Buccino Grimaldi, ha tenuto quest'oggi una “riunione approfondita” con il ministro degli Esteri del Governo di accordo nazionale della Libia, Mohamed Taher Siyala. Lo ha riferito la sede diplomatica italiana in Libia via Twitter. I due hanno discusso delle “profonde e multiformi relazioni bilaterali tra Italia e Libia”, ha spiegato l'ambasciata. La rappresentanza diplomatica italiana a Tripoli è l'unica ambasciata occidentale rimasta aperta nella capitale della Libia. Le attività non sono cessate neanche dopo l'inizio, lo scorso 4 aprile, dell'offensiva militare a sud di Tripoli dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) comandato dal generale Khalifa Haftar. Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Enzo Moavero Milanesi, ha recentemente dichiarato che l'Italia invierà un proprio console anche a Bengasi, capoluogo della Cirenaica, “quando ci saranno le condizioni di sicurezza”. (Lit)