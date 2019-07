Savona: Carfagna (FI), stalker e violenti devono restare in carcere

- Mara Carfagna, coordinatrice nazionale di Forza Italia e vice presidente della Camera, commenta in una nota: "Nella serata di ieri Domenico Massari ha ucciso la ex moglie Deborah Ballesio. È entrato nel locale sulla spiaggia di Savona dove lei lavorava e ha iniziato a sparare. Cinque colpi sono arrivati a Deborah, altri hanno ferito due avventori e una bambina. Pluripregiudicato - prosegue Carfagna - in passato aveva patteggiato tre anni e due mesi per stalking, dopo due anni in carcere, aveva trasgredito due volte il divieto di avvicinarsi e, nell’agosto del 2015, dopo la condanna per atti persecutori, aveva dato fuoco al locale gestito dall’ex moglie. Ora è latitante". (segue) (Com)