Savona: Carfagna (FI), stalker e violenti devono restare in carcere (2)

- La coordinatrice nazionale di Forza Italia, quindi osserva: "Nonostante le condanne e la reiterazione di reati, nonostante le denunce della vittima, questo criminale era libero. Se gli stalker, i violenti, i potenziali assassini non vengono tenuti in carcere, come possiamo chiedere alle donne di denunciarli, di fidarsi dello Stato? Le nuove norme previste dal Codice Rosso debbono diventare legge al più presto, ma soprattutto - conclude - va finalmente riconosciuta la gravità dei reati contro le donne e la estrema pericolosità di individui come Massari, le nostre leggi vanno applicate con assoluto rigore". (Com)