Difesa: Russia conferma proseguimento consegne S-400 a Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa di Mosca ha confermato che la Russia ha consegnato oggi altre componenti dei sistemi missilistici S-400 alla Turchia. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Sputnik". In precedenza, il ministero della Difesa di Ankara ha annunciato che oggi sono arrivati altri tre aerei che hanno trasportato i sistemi missilistici russi. Con quelli atterrati oggi sono sette i velivoli per il trasporto degli S-400 giunti in Turchia per la discussa fornitura di mezzi militari. Un velivolo russo ha consegnato ieri un altro lotto, il quarto, dei sistemi missilistici S-400. I sistemi missilistici russi S-400 vengono consegnati alla base aerea di Murted, a nord-ovest della capitale turca Ankara. (segue) (Rum)