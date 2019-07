Sicilia: Meloni, morto anche Simone, serve giustizia implacabile contro responsabili

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, sulla vicenda del Suv che ha travolto due cuginetti a Vittoria in Sicilia, commenta su Facebook: "Dopo tre giorni di agonia all'ospedale di Messina, anche Simone non ce l'ha fatta. Una notizia terribile che arriva proprio mentre a Vittoria si celebrano i funerali del cuginetto Alessio. Al cordoglio si aggiunge la rabbia per un crimine indescrivibile. Fratelli d'Italia - aggiunge - chiede che la giustizia sia implacabile e punisca, senza sconti, i responsabili di questo abominio. E lo Stato faccia sentire forte la sua presenza e aiuti questo territorio difficile a liberarsi dalla morsa di delinquenti e mafiosi". (Rin)