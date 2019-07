Brasile: Bolsonaro su "possibile" incarico figlio in Usa, buoni rapporti con famiglia Trump

- La nomina di Eduardo Bolsonaro, figlio del presidente Jair, come ambasciatore del Brasile negli Stati Uniti è per il momento solo "una possibilità", ma potrebbe rivelarsi una scelta vincente visti i suoi buoni rapporti con la famiglia Trump. Lo ha detto lo stesso capo dello stato brasiliano nel corso di un'intervista concessa al quotidiano argentino "Clarin". "Mio figlio gode dell'amicizia dei figli del presidente Usa Donald Trump, parla inglese, parla spagnolo, è ancora giovane", ha detto Bolsonaro riconoscendo che la "possibilità" di inviare il suo terzogenito a Washington "è stata considerata". Una scelta che avrebbe un valore aggiunto: "Immaginatevi se il presidente argentino Mauricio Macri avesse un figlio ambasciatore qui in Brasile. Con tutto il rispetto al nostro ministero degli Esteri, ai diplomatici del mondo inter: la mia relazione con il figlio di Macri sarebbe diversa da quella con un ambasciatore professionale". Il capo dello stato si è deto convinto che il figlio "03", agente della polizia federale "potrebbe esercitare questa funzione con buone speranze di successo". Bolsonaro sarà in settimana a Santa Fé per partecipare al vertice dei capi di stato del Mercosur, occasione per assumere la presidenza ad interim del blocco.(Abu)