Lega: Fratoianni (Si), Italia non merita e non ha bisogno di ministro Interno come Salvini

Roma, 14 lug 14:36 - (Agenzia Nova) - Nicola Fratoianni, di Sinistra italiana, afferma in una nota: "Continua il bollettino di guerra dei femminicidi in Italia, con donne che vengono giustiziate tra la folla. Prosegue la strage infinita sulle strade italiane con vittime decine di ragazzi e ragazze. I regolamenti di conti a colpi di pistola si susseguono in varie parti del Paese. E - sottolinea - abbiamo un ministro dell'Interno scatenato nella sua guerra privata contro le Ong e i naufraghi, che passa gran parte del suo tempo a fare dirette Facebook, comizi elettorali a spese degli italiani e che tace in modo imbarazzante sui traffici dei suoi collaboratori". Fratoianni quindi conclude: "L'Italia non si merita e non ha certo bisogno di un ministro di questo genere".



