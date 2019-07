Lega: Pinotti (Pd), chi mente a Paese non può fare ministro Interno

- L'ex ministro della Difesa, la senatrice del Partito democratico, Roberta Pinotti, afferma su Twitter: "Palazzo Chigi smentisce Salvini sul caso Savoini. Non basta che il Ministro riferisca in Parlamento. Chi mente al Paese - conclude - non può fare il ministro dell’Interno". (Rin)