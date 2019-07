Difesa: Ue esprime preoccupazione per Inf, Russia e Usa riducano loro arsenali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea invita tutti gli Stati a sostenere l'integrità del sistema internazionale basato su regole con un multilateralismo efficace come principio chiave, indispensabile per mantenere la pace e la sicurezza internazionali, e si dice preoccupata che il regime internazionale di disarmo e di non proliferazione sia sottoposto a forti tensioni. Per questo, incoraggia gli Stati Uniti e la Federazione Russa a operare ulteriori riduzioni ai loro arsenali e gradirebbe un dialogo tempestivo e attivo sul futuro dell'accordo New Start post 2021. E' il contenuto della dichiarazione a nome dell'Ue dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Federica Mogherini, sulla situazione del trattato sulle forze nucleari a intervallo intermedio (Inf). (segue) (Beb)