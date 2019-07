Difesa: Ue esprime preoccupazione per Inf, Russia e Usa riducano loro arsenali (4)

- L'Ue si dice "profondamente" preoccupata per gli sviluppi relativi al trattato Inf, che potrebbe concludersi il 2 agosto 2019. "Deploriamo la formalizzazione della sospensione da parte della Russia dei suoi obblighi ai sensi del trattato Inf il 3 luglio 2019. Invitiamo fortemente la Federazione Russa ad affrontare efficacemente le serie preoccupazioni espresse in merito allo sviluppo, ai test di volo e all'utilizzo del proprio sistema missilistico a terra 9M729 e le gravi preoccupazioni sollevate in merito all'inosservanza del trattato Inf. A tal riguardo, devono essere intraprese immediatamente azioni sostanziali e trasparenti per garantire il pieno e verificabile rispetto delle disposizioni del trattato Inf. I prossimi giorni rappresentano l'ultima opportunità di dialogo e di adozione delle misure necessarie per preservare questa importante componente dell'architettura di sicurezza europea", continua la dichiarazione. (segue) (Beb)