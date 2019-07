Difesa: Ue esprime preoccupazione per Inf, Russia e Usa riducano loro arsenali (5)

- L'Unione europea ribadisce il suo impegno di lunga data al controllo e al disarmo delle armi nucleari, in modo verificabile ed efficace in base al trattato. Per questo incoraggia la conservazione dei risultati del trattato Inf. "Date le tensioni accentuate, dobbiamo stare attenti a non entrare nel percorso di una nuova corsa agli armamenti che compenserebbe le significative riduzioni raggiunte dopo la fine della Guerra Fredda. Incoraggiamo gli Stati Uniti e la Federazione Russa a ridurre ulteriormente i loro arsenali, comprese le armi nucleari strategiche e non strategiche, dispiegate e non dispiegate, tenendo conto della speciale responsabilità degli Stati che possiedono i più grandi arsenali nucleari. Gradiremmo un dialogo tempestivo e attivo sul futuro del New Start post 2021 e su altri accordi sul controllo degli armamenti", conclude la nota. (Beb)