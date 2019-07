Sicurezza stradale: Salvini, preghiera per 10 ragazzi morti stanotte

- Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, commenta su Twitter il bilancio degli incidenti stradali nella notte tra venerdì e sabato in cui hanno perso la vita dieci giovani. "Una preghiera per i dieci ragazzi morti sulle strade italiane stanotte: non si può morire così a vent’anni", scrive. (Rin)